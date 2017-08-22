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Dünya

Finlandiya saldırganı suçunu itiraf etti: Hiçbir grup ile bağlantım yok

Finlandiya'da yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi de yaralanmıştı

22 Ağustos 2017 23:31

Finlandiya’nın Turku kentinde 2 kişiyi öldüren ve 8 kişiyi yaralayan zanlı hakim karşısında suçunu kabul etti.

Finlandiya yargısı, olayın terör saldırısı kapsamında değerlendirildiğini ve zanlının da 18 yaşında Abdurrahman Mechkah adında Fas uyruklu bir kişi olduğunu açıklamamıştı.

Saldırgan olay sırasında polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alınmıştı. Halen hastanede tedavi altında olan zanlı video bağlantısı ile mahkemeye ifadesini verdi.

Mechkah, cinayet ve terörizmle bağlantılı cinayete teşebbüs suçlamalarından yargılanıyor. Sanık, hakkındaki cinayet suçlamalarını kabul ederken hiç bir terörist grup ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

Saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle üç kişi için de terörle bağlantılı cinayet suçundan tutuklama talebinde bulunuldu.

Şimdiye kadar Finlandiya’daki saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı.

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