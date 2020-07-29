Finlandiya, Rusya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı

T24 Dış Haberler

Finlandiya, iki Rus SU-27 savaş uçağını hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı iki savaş uçağının dün öğle saatlerinde Helsinki açıklarında uçarken ülkenin hava sahasına izinsiz girdiğinden şüphelendiklerini bildirdi.

Bakanlığın iletişim direktörü AFP'ye yaptığı açıklamalarda Rus uçaklarının yaklaşık iki dakika boyunca Finlandiya hava sahasında kaldığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Finlandiya'nın iddialarını reddederek uçaklarının uluslararası hukuka uygun bir rotada uçtuğunu ifade etti.