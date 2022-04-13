Finlandiya: NATO'ya başvurup başvurmayacağımızla ilgili kararı birkaç hafta içinde vereceğiz

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, birkaç hafta içinde NATO'ya katılmak için başvuru yapıp yapmayacakları konusunda bir karar vereceklerini belirtti.

İsveçli mevkidaşı ile bir basın toplantısı düzenleyen Marin, "NATO üyeliğine başvurup başvurmamakla ilgili farklı bakış açıları var. Bunları dikkatli bir biçimde analiz etmeliyiz" dedi.

Marin, "Sürecimizin hızlı ilerleyeceğini; birkaç hafta içinde belli olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen günlerde İngiliz gazetesi The Times'a konuşan ABD'li yetkililer; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir stratejik hata" yaptığını ve Finlandiya ile İsveç'in 'NATO'ya katılacak gibi göründüğünü' dile getirdiler. Yetkililer, iki İskandinav ülkesinin bu yaz ayları itibariyle ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Rusya, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda 'uyardı' ve bu kararın "Avrupa'ya istikrar getirmeyeceğini" söyledi.