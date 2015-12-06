Finlandiya hükümeti vatandaşlarına 800 Euro maaş vermeye hazırlanıyor

Milli geliri ve sosyal devlet anlayışı bakımında dünyanın örnek ülkesi Finlandiya, vatandaşlarına aylık 800 avro maaş bağlamayı planlıyor.

The Independent’ta yer alan habere göre, Finlandiya Sosyal Sigorta Kurumu’nun teklife ilişkin olarak yaptırdığı ankette katılımcıların yüzde 69’unun olumlu bir duruş sergilediği belirlendi. Finlandiya Başbakanı Juha Sipila da “Bana göre temel gelir, sosyal güvenlik sistemini de sadeleştirmek anlamına gelir” sözleriyle öneriyi destekledi.

Buna göre, her Fin, vergisiz 800 avro maaş alacak ve bu miktar devlete yıllık 52.2 milyon Euro'ya mâl olacak. Finlandiya hükümeti, bu teklifle ilgili son kararını 2016 yılının kasım ayında verecek.