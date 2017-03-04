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Dünya

Finlandiya Helsinki Havalimanı’nda grev

Vantaa Havalimanı'da başlayan grevden, güvenlik kontrollerinin, check-in stantlarının ve bagaj hizmetlerinin etkileneceği belirtildi

04 Mart 2017 00:45

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Vantaa Havalimanı'nda bugün beş saat sürecek uyarı grevi başladı.

DHA'da yer alan habere göre, arabulucular başkanlığında işveren ve işçi sendikaları arasındaki görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine ilk olarak Vantaa Havalimanı'da başlayan grevden, güvenlik kontrollerinin, check-in stantlarının ve bagaj hizmetlerinin etkileneceği belirtildi.

Uyuşmazlığın devam etmesi durumunda havalimanı çalışanlarının grevi, pazartesi gününden itibaren Finlandiya'nın bütün havalimanlarına yayılacak. 

 

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