Finlandiya, dört yıl üst üste "dünyanın en mutlu ülkesi" oldu

Gallup Dünya Anketi verilerine göre, Finlandiya dört yıl üst üste "dünyanın en mutlu ülkesi" seçildi. Finlandiya'yı İzlanda, Danimarka ve İsviçre takip etti.

CNN'de yer alan habere göre, Finlandiya 2020 yılında "dünyanın en mutlu ülkesi" oldu. Gallup Dünya Anketi'nin yıllık listesinde, Finlandiya dört yıl üst üste birinci oldu.

Ankette Finlandiya'yı takip eden ülkeler şöyle: İzlanda, Danimarka, İsviçre ve Hollanda. ABD listede 14'üncü sırada, Britanya ise 18'inci sırada yer aldı.

Bu yılın "Dünya Mutluluk Raporu" geçmiş yıllardan farklı şekilde hazırlandı. Araştırmacalar pek çok ülkede Koronavirüs kısıtlamalrı nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştiremedi. Araştırmanın odağında "iyi olma hâli" ve Koronavirüs salgını faktörleri yer aldı.

Rapor ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası, yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, yozlaşmışlık seviyesi gibi faktörleri inceliyor.