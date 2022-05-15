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Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO'ya resmi başvuruda bulunacağız

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor

15 Mayıs 2022 13:18

T24 Dış Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

Rusya ile bin 300 kilometrelik sınır paylaşan Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Kararı Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin ortak basın toplantısıyla duyurdu.

Finlandiya'nın resmi başvurusunun parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor ancak çoğunluğun sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Anadolu Ajansı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nun NATO üyeliklerine ilişkin endişeleri hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı. 

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha  önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı  NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile son görüşmesine NATO üyeliğinin iki ülke araısndkai ilişkiyi olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka hızlı bir şekilde katılmasına izin verebileceklerini söylemişti.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Oy birliği sağlanır ve resmi davetiye gönderilirse NATO ve başvuruyu yapan ülke arasında üyelik müzakereleri başlıyor.

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