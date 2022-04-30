Finlandiya Cumhurbaşkanı, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti. Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti. Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararını aynı yönde ve aynı anda alması gerektiğini söylemişti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan görüşme ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto "NATO üyelik kararımız ne yönde olursa olsun her iki ülkenin de aynı anda ve aynı yönde karar vermesi gerekir” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ne yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın başvurmaları halinde NATO üyeliğini güçlü bir şekilde destekleyeceklerini vurgulamıştı. (AA)