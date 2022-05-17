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Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı: NATO konusundaki sorunu Türkiye ile konuşarak aşabileceğimizden eminim

'Türkiye'den gelen açıklamalar son birkaç günde sertleşti'

17 Mayıs 2022 13:54

T24 Dış Haberler

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin kendi ülkesi ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı itirazlarıyla ilgili olarak Türkiye ile anlaşmaya varabileceklerine inandığını söyledi. 

İsveç Parlamentosu'na seslenen Finlandiya lideri, ''Türkiye'den gelen açıklamalar son günlerde değişti ve sertleşti'' dedi. 

Niinistö, 'Yapıcı tartışmaların yardımıyla durumu çözeceğimize eminim'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda Ankara'nın kuzey ülkelerinin başvurusuna 'evet' demeyeceğini söylemiş ve "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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