Finlandiya basını: NATO'ya olası üyelik kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak

Reuters haber ajansı, Finlandiya gazetesi Iltalehti'nin söz konusu haberine yer verdi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö hükümet yetkilileriyle bu hafta yapacağı görüşmelerde kararını nihai olarak verecek. Habere göre, cumhurbaşkanı ve hükümetin kilit bakanları arasında yapılacak bir toplantıda da karar oylaması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili kararı da 12 Mayıs'ta duyuracak.

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğiyle tartışmalar sürerken birliğe üyelik başvurusu yapılacağı iddialarıyla ilgili yeni bir tarih ortaya atıldı. Iltalehti gazetesi, NATO'ya olası üyeliği tartışılan Finlandiya'nın birliğe başvurup başvurmayacağı yönündeki kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını iddia etti.

Rusya ise 810 millik kara sınırını paylaştığı Finlandiya'nın NATO'ya üye olması halinde askeri bağlantısızlık şartlarının ihlal edileceğini savunarak hipersonik füzeler konuşlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

İsveç: Finlandiya'nın kararı kesin

NATO üyeliği bir diğer olası olan ülke İsveç'ten ise Finlandiya'nın birliğe katılmak için "kesin" başvuru yapacağı yönünde açıklama yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun "neredeyse kesin" olduğunu iddia etti.

Linde, SVT televizyonuna yaptığı açıklamada, "Onların (Finlandiya) NATO üyeliği için başvuracaklarını az çok biliyoruz. Bu, tüm dengeyi değiştirir. Ülkelerimizden biri katılırsa tansiyonun artacağını biliyoruz" dedi. Finlandiya'nın NATO'ya katılıp katılmayacağına ilişkin görüşü sorulan Linde, "Bence bunu kesinlikle söyleyebilirsiniz" yanıtı verdi.

Nükleer Santral projesi durduruldu

Öte yandan, Rusya'nın nükleer enerji tedarikçisi Rosatom ile Fin konsorsiyumu Fennovoima arasında nükleer santral inşası için yapılan sözleşmenin bugün feshedildiği duyuruldu. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, bu yılın sonunda tamamlanması planan santralle ilgili sözleşmenin feshedildiğini belirterek "Projeye devam etmek neredeyse imkansız" mesajı verdi. (