Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "en mutlu ülkenin" sırlarını açıkladı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından dünyanın en mutlu ülkesi olarak belirlenen Finlandiya'nın Başbakanı Sanna Marin, mutluluğun sırrının eşitlik, gelişmiş bir eğitim sistemi ve güçlü bir refah devleti olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 34 yaşında Finlandiya Başbakanı olan Sanna Marin, Finlandiya'daki mutluluğun kaynakları hakkında konuştu. Marin, Finlandiya'nın refah devleti konumunu "çevreye duyarlı sürdürülebilir bir şekilde" korumayı amaçladıklarını söyledi.

Marin, Koronavirüs pandemisinin başından bu yana Finlandiya için başarılı bir sınav vermiş, 5.5 milyon nüfuslu ülkede Covid ölümleri 1300 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan tamamı kadın liderlerden oluşan beş parti koalisyonu hükümetinde çatlaklar oluşmaya başlıyor. Finlandiya devlet kanalının gerçekleştirdiği bir anket, muhalefetteki liberal muhafazakâr Ulusal Koalisyon partisini en popüler parti olarak gösterirken, sağcı popülist Finns Partisi ikinci sırada, Marin'in Sosyal Demokratlar'ı üçüncü sırada yer aldı.