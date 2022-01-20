Finlandiya Başbakanı Marin: Yakın gelecekte NATO'ya katılma planımız yok

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yakın gelecekte NATO’ya katılma planları olmadığını söyledi. Öte yandan Marin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda sert yaptırımlar uygulanması konusunda Avrupalı müttefikleri ve ABD’nin yanında olacaklarını söyledi.

Reuters’a konuşan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendi döneminde Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvurma ihtimalinin “oldukça düşük” olduğunu söyledi. Marin, “Kimse bizi etkileyemez ne Rusya ne ABD” dedi.

Finlandiya’nın Rusya’yla 1340 kilometrelik bir sınırı bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay iki defa Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’yu arayarak, Finlandiya’nın ABD ve NATO ile yakın savunma ortaklığının öneminin altını çizmişti.