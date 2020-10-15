Finlandiya Başbakanı Marin'in dekolteli fotoğrafına 'uygunsuz' diyenlere kadınlardan tepki: Yanındayız

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir moda dergisi için verdiği pozda dekolteli olmasına "Konumuna uygun değil" gibi yorumlar yapıldı. 34 yaşındaki Başbakan Marin'i eleştirenlere yanıt sosyal medyadan geldi. Kadınlar, Marin'in yanında olduklarını belirtmek için benzer fotoğraflarını paylaştı.

Euronews'un aktardığına göre, Finlandiya'nın en genç başbakanı olma ünvanını taşıyan 34 yaşındaki Sanna Marin, Trendi adlı bir dergi için poz verdi. Derginin Instagram'da yaptığı paylaşımda Marin'in göğüs dekoltesi olan bir ceketle pozu paylaşıldı.

Marin'in pozuna "Konumu için uygunsuz" şeklinde eleştiriler yapıldı. Yoruma tepki veren kadınlar Marin'i desteklemek için sosyal medyada benzer bir kıyafetle poz paylaşarak "Marin'in yanındayız" mesajı verdi.

n Sanna Marin, Antti Rinne'nin istifasının ardından partisi tarafından başbakanlık görevine getirildi. Marin, dünyanın en genç kadın başbakanı ünvanına sahip.