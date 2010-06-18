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Dünya

Finlandiya Başbakanı istifa etti

Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen'in istifasını Devlet Başkanı Tarja Halonen'e sunduğu bildirildi.

18 Haziran 2010 03:00

T24- Finlandiya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tarja Halonen'in, hükümetin istifasını kabul ettiği ve yeni hükümet kurulana ve bakanlar belirlenene kadar görevini sürdürmesini istediği belirtildi.


Vanhanen'in istifasının, Finlandiya'da iktidardaki Merkez Parti'nin başkanlığına seçilen 41 yaşındaki Mari Kiviniemi'nin ülkenin ikinci kadın başbakanı olmasını sağlaması bekleniyor.
Daha önce Merkez Parti'nin Genel Başkanlığına seçilen Mari Kiviniemi'nin nisan 2011'de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık koltuğunda oturması öngörülüyor.

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