Finlandiya Başbakanı, çalışma saatlerini düşürme hedeflerini hatırlattı: Verimi arttıracak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokratlar'ın 120'inci yıldönümünde, çalışma saatlerinin düşürülmesi yönündeki hedefi gündemlerinde tutmaya devam edeceklerini söyledi. Marin, çalışma saatlerinin düşürülmesinin veriminin artmasıyla dengeleneceğini savundu.

Finlandiye Başbakanı Marin, Sosyal Demokratlar'ın yıldönümünde konuşma yaptı. Partinin vizyonu hakkında açıklamalar yapan Marin, "Çalışma saatlerini kısaltma hedefi kenarda bırakılmamalı. Saatlerin kısaltılması hedefi, daha istihdam sağlama hedefimizle çelişmiyor" dedi.

Marin, servetin dağıtılmasının bir yolunun da çalışma koşullarını iyileştirmek ve çalışma saatlerini düşürmekten geçtiğini söyledi. Marin, "Finlandiya, Sosyal Demokratlar'ın hedefleri çerçevesinde 5 gün 8 saatlik iş temposuna geçince maaşlarda düşüş olmadı, maaşlar yıllar içinde iyileşti" dedi.