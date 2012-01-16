-Finlandiya avrodan ayrılmayı tartışıyor STOCKHOLM (A.A) - 16.01.2012 - Finlandiya'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarını yürüten adaylar, Avrupa'da devam eden ekonomik krizden dolayı Finlandiya'nın para birimi avroyu bırakıp daha önce kullandıkları para birimine geçilebileceğini dile getiriyor. Finlandiya'da 22 Ocak 2012 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine şu anda bu görevini 2. kez sürdüren Tarja Halonen katılamayacak. Finlandiya'da partilerin gösterdiği cumhurbaşkanlığı adayları arasında, iktidardaki Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı meclis eski başkanı Sauli Niinisto olurken, Sosyal Demokratlar'ın adayı Paavo Lipponen, Merkez Parti'den Paavo Vaeyrynen, Yeşiller'den Pekka Haavisto, İsveç Halk Partisi'nden Eva Biaudet aday gösterildi. Finlandiya'nin ulusal milliyetçi partisi Gerçek Finlandiya Partisi'nin adayı da Parti Genel Başkanı Timo Soini oldu. Avrupa Birliği'ne karşı tutumu ve ekonomik kriz içinde olan Avrupa ülkelerine ekonomik yardima karşı çıkan Gerçek Finlandiya Partisi'nin genel başkanı Timo Soini, Cumhurbaşkanı seçim çalışmaları sırasında, bu tutumunu sürdürüyor. Avrupa'da yaşanan ekonomi kriz nedeniyle Finlandiya'nın para birima avroyu bırakması gerektiğini savunan Soini, Finlandiya'nin önceden kullandığı kendi parar birimine geçmesi gerektiğini dile getiriyor. Merkez Parti'nin adayı Paavo Vaeyrynen de Finlamdiya'nin avro para birimini terk ederek eskiden kullandığı kendi para birimine dönmesi gerektiğini savunurken, komşu ülke İsveç'i örnek gösterek, halen avroya geçmeyen bu ülkede ekonomik kriz yaşanmadığına dikkat çekiyor. Kamuoyu araştırmaları da Finlandiya'da halkın beşte birinin avrodan ayrılmayı istediğini gösterdiğini ortaya koyarken, milliyetçi fikirleri ile tanınan Gerçek Finlandiya Partisi üyeleri arasında bu oranın çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırada Sauli Niinisto yer alırken, ikinci sırada Timo Soini ile Paavo Vaeyrynen'in çekiştiği açıklandı. 22 Ocak 2012 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51 oy alan aday seçimi kazanmış kabul edilirken, çoğunluğun elde edilememesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasında 5 Şubat 2012 tarihinde ikinci tur seçimleri yapılacak.