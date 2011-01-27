-FİNK MÖNCHENGLADBACH'DA İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, kadrosunda bulunan futbolcu Michael Fink'i Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a verdi. Siyah-beyazlı kulüp, Alman futbolcunun Borussia Mönchengladbach takımına verildiğini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na da bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, Borsa'ya yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Michael Fink'in, Borussia Mönchengladbach Kulübü'ne 2010-2011 sezon sonuna kadar, 700 bin avro bedelle geçici transferi konusunda sözleşme imzalanmıştır'' denildi.