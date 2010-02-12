Fink: Ernst'le oynamaktan keyif alıyorum

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Beşiktaş'ın resmi internet sitesindeki ''Cola Turka ile Soru Cevap'' bölümüne katılan Fink, Beşiktaş Kulübü ile 3 senelik kontratı olduğunu belirterek, ''Bu 3 senelik kontratı burada doldurmak istiyorum. Ondan sonra şartları görmek gerekiyor. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra burada bir ev alıp zaman zaman yaşayabilirim'' dedi.Beşiktaş formasını giymenin kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Alman oyuncu, ''Beşiktaş'ta ilk maçımı da Süper Kupa için Fenerbahçe karşısında oynamıştım. O maçta giydiğim formayı saklıyorum'' diye konuştu.Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye attığı golün her açıdan mükemmel olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı oyuncu, ''Takımıma galibiyet golünü kazandırdım. Taraftarları sevindirdim. Ayrıca annem, babam ve kardeşim bu maçı izlemek için gelmişlerdi. Maç öncesi annem, gol atacağımı tahmin ettiğini söylemişti. Benim için mükemmel bir andı'' diye konuştu.Fink, takımdaki favori oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:''Fabian Ernst'i çok uzun yıllardır tanıyorum. Takımdaki arkadaşlarım başarılı ve kaliteli futbolcular. Ama bir isim sorulursa Fabian Ernst'i diyebilirim. Ernst ile birlikte oynamaktan keyif alıyorum. Beşiktaş'a gelmeden önce de Rüştü, Nihat, Bobo ve Ekrem Dağ'ı tanıyordum. Bunlar Türkiye'nin ünlü oyuncuları.''