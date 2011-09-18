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Finike'de silahlı kavga: 2 ölü ANTALYA (A.A)

18 Eylül 2011 22:33

-Finike'de silahlı kavga: 2 ölü ANTALYA (A.A) - 18.09.2011 - Antalya'nın Finike ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Turunçova beldesi Menevşelik Mahallesi'nde,aralarında husumet olduğu bildirilen iki aile üyeleri, mahalle girişinde karşılaştı. Askerden izinli geldiği öğrenilen Hasan Uygun'un, yanında bulunan av tüfeğiyle karşı ailenin üzerine ateş açması sonucu tartışma kavgaya dönüştü.  Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çağrılan jandarma ekiplerinin kavga eden iki aileyi ayırmak istediği sırada, Hüseyin Gazi Özdemir, bir rütbeli jandarman personelinin belindeki silahını alarak Hasan Uygun'a ateş etti ve ölümüne neden oldu. Bu sırada karşı taraftan pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda da saçma isabet eden Hüseyin Gazi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.  Kavgada, Perihan Güneş Yağmur Uygun (16), Şenay Kızılkaya (55) ve Deniz Çağrı yaralandı. Yaralılar Finike Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri aile üyelerinin biraraya gelmemesi için Finike ve Kumluca Devlet Hastaneleri önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda hayatını kaybeden Özdemir ve Uygun'un cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ve polis, kavgaya karışan ve kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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