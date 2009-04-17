Finetto tekerlek farkıyla



Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Finike etabını son andaki atağıyla Mauro Finetto kazandı.





45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Finike etabını, İrlanda'nın Navigare kulübünden Mauro Finetto kazandı.



45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Fethiye-Finike etabında 124 sporcu mücadele etti. Zorlu viraj ve yokuşların yer aldığı etabın birincisi, 4 saat 24 dakika 32 saniyelik derecesiyle İrlanda'nın Navigare kulübünden Mauro Finetto oldu. İkinciliği aynı zaman ve tekerlek farkıyla Çek Cumhuriyeti PSK Whirlpool-Author kulübünden Danilo Hondo, üçüncülüğü ise İtalya'nın Sapone kulübünden Diego Jimenez Milan elde etti.



Yarışı ikinci sırada bitiren Danilo Hondo, finiş çizgisine ilk sırada girmek üzereyken elini kaldırarak pedala verdiği ağırlığı azaltınca, bitiş çizgisine giren ilk sporcu, hemen arkasındaki Finetto oldu. Yarışı kazanmak üzereyken ikinci tamamlayan Danilo Hondo büyük üzüntü yaşadı.



Bu etaptaki Türkiye Güzellikleri (Santa Claus) sprintini, İtalya'nın Sapone takımından Alessandro Fantini kazandı. Yokuş sprintini ise İspanya'nın Xacobeo Galicia kulübünden Gonzalo Rios Rabunal kazandı. Bu etabın en sprinter sporcusu ise İngiltere'nin Bianchi takımından Darly İmpey oldu.



Yarışın son 30'uncu kilometresinde İspanya'nın Galicia kulübünden Gustavo Veloso Cesar, Umberto Nardecchia ve aynı kulüpten Marco Frapporti gruptan koparak öne geçtiler. Yarışın son 25 kilometresinde Beymelek beldesinde 4 sporcu birbirine çarparak düştü. Bu etapta sarı mayoyu giyen İtalya'nın Lampre kulübünden David Loosli de bu kazada düştü. Yarışa devam eden Losli, iki kez de lastik değiştirince geride kaldı. Yarışta düşen, Lampre takımından Vitaliy Buts, yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bu sporcu Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarışın 50'inci kilometresinde meydana gelen bir başka kazada düşen Avusturya'nın Elk Haus kulübünden Stephen Radochla da dirseğinde ve dizinde yırtıklar meydana geldi. Ambulansta tedavi edilen bu sporcu da yarışa devam edemedi.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Finike Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nadir Yapsakaloğlu ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdiler.



Etap birincisi Finetto, yarış sonrasında yaptığı açıklamada, etap zorlu, havanın rüzgarlı olduğunu söyleyerek, ''Yağmurlu günde rahatsızlık geçirdiğimden dolayı kendi performansımı gösterememiştim. Bugün kazanacağımdan emindim. Takımıma çok teşekkür ediyorum. Finiş çizgisini geçmeden sevinmek ikinci olan arkadaşa pahalıya mal oldu. Birinci olduğum için çok mutluyum'' dedi.



Böylesine zor bir turdan sonra İtalya'daki Trentino turuna katılıp katılamayacağını bilmediğini de belirten Finetto, ''Her şey bu turun sonundaki durumuma göre belli olacak'' diye konuştu.



Bu arada, etkinlik kapsamında Finike Belediye Başkanı Dülgeroğlu, yapılan çekilişle, yarışı izlemeye gelen vatandaşlara 10 adet bisiklet hediye etti.



Finike ilçe meydanında toplanan öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağı da ilgi çekti.



Bugünkü sonuçlardan sonra sarı mayo el değiştirdi. Yarın koşulacak 114,5 kilometrelik Finike-Antalya etabında sarı mayoyu İngiltere'nin Barloword Bianchi kulübünden Darly İmpey giyecek.

