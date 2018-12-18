Fındıktan hayvana kadar çaldılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, bir depodan 1 ton fındık, ahırdan küçükbaş hayvanlar, kahvehaneden televizyon ve bir büfeden içki ve sigara çalan 4 hırsız yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nalbantoğlu Mahallesi\'nde M.D.\'ye ait depodan yaklaşık 1 ton fındık, Sallar Mahallesi\'nde M.Y.\'ye kahvehaneden televizyon, Nalbantoğlu Mahallesi\'nde M.Ç.\'ye ait ahırdan 6 adet küçükbaş hayvan ve Sallar Mahallesi\'nde B.İ.\'ye ait büfeden 10 bin lira değerinde içki ile 40 karton sigara çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen M.E., R.Y., H.E.Y. ve F.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.Y., M.E. ve H.E.Y. tutuklanırken, F.Y. ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen televizyon, içki ve sigaralar sahiplerine teslim edildi.

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