T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fındıkta TMO randevuları için son gün 31 Ekim

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) fındık satmak için randevu alma işlemi 31 Ekim 2008'de sona erecek.

08 Eylül 2008 03:00

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) fındık satmak için randevu alma işlemi 31 Ekim 2008'de sona erecek.

TMO'ya ürün satmak isteyen fındık üreticilerinin, internet adresi üzerinden ya da TC kimlik numarası ile randevu merkezlerine başvurarak randevu alabilecekleri belirtildi.

TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, randevu alacak çiftçilerin mutlaka Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, 1 Eylül’de başlayan randevu alım işlemlerinin 31 Ekim 2008 tarihinde sonra ereceği bildirildi.

Fındık alımına esas olacak alım tarihlerinin iş yeri bazında belirleneceği, fakat genel olarak alımların 28 Şubat 2009 tarihinde son bulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçi Kayıt Sisteminde belirtilen üretim miktarları göz önünde tutularak bir üretim bölgesi için 2 bin kilograma kadar üretim yapanlar 2 kez, 2 bin kilogramdan fazla üretim yapanlar 3 kez başvuru yapabilecekler. Alınan randevularda belirtilen miktarların toplamı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde belirlenen tahmini üretim miktarını geçemeyecek. 100 kilogramdan az ürün için randevu alınmayacak. TMO merkezlerinden haftanın 6 günü randevu alınabilecek."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24