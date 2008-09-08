Fındıkta TMO randevuları için son gün 31 Ekim

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) fındık satmak için randevu alma işlemi 31 Ekim 2008'de sona erecek.



TMO'ya ürün satmak isteyen fındık üreticilerinin, internet adresi üzerinden ya da TC kimlik numarası ile randevu merkezlerine başvurarak randevu alabilecekleri belirtildi.



TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, randevu alacak çiftçilerin mutlaka Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, 1 Eylül’de başlayan randevu alım işlemlerinin 31 Ekim 2008 tarihinde sonra ereceği bildirildi.



Fındık alımına esas olacak alım tarihlerinin iş yeri bazında belirleneceği, fakat genel olarak alımların 28 Şubat 2009 tarihinde son bulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çiftçi Kayıt Sisteminde belirtilen üretim miktarları göz önünde tutularak bir üretim bölgesi için 2 bin kilograma kadar üretim yapanlar 2 kez, 2 bin kilogramdan fazla üretim yapanlar 3 kez başvuru yapabilecekler. Alınan randevularda belirtilen miktarların toplamı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde belirlenen tahmini üretim miktarını geçemeyecek. 100 kilogramdan az ürün için randevu alınmayacak. TMO merkezlerinden haftanın 6 günü randevu alınabilecek."



