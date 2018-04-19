Fındıkta 'külleme' tehdidi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- DÜNYA fındık üretiminin yüzde 78\'ini, ihracatının ise yüzde 76\'sını elinde bulunduran Türkiye\'de, son yıllarda görülen \'külleme\' hastalığı üreticiyi tedirgin etmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, hastalığın artık Doğu Karadeniz\'den Batı Karadeniz\'e doğru yayıldığını, üreticileri de zirai mücadele konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Yılda yaklaşık 450 bin ton fındık üreterek, 110\'dan fazla ülkeye ihraç yapıp, 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayan üretici, rekolte kaybını önlemek için külleme hastalığına karşı zirai mücadele yapılmasını istiyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 78\'ini, ihracatının ise yüzde 76\'sını tek başına elinde bulunduran Türkiye\'de, son 4 yıldır fındık bahçelerinde görülen \'külleme\' hastalığı üreticileri halen endişelendiriyor. TZOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, ilk olarak Doğu Karadeniz\'de görülen \'külleme\' hastalığının Batı Karadeniz\'e doğru yayıldığını belirterek, \"Bu hastalık bölgemizde yaklaşık 4 yıldır devam ediyor, fındıkta bunun ciddi zararlarını gördük. Özellikle Doğu Karadeniz\'de görülmeye başladı, daha sonra Batı Karadeniz\'e doğru yayıldı. Lokal bir şekilde alanlarda görülse bile bugünlerde tekrar çıkmaya başladı. Bununla ilgili olarak Ziraat Odalarımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerimiz alanlarda. Üreticilerimize ilaçlamayla ilgili nasıl mücadele edilir, hem de hastalığın neden çıktığıyla ilgili bilgilendirme toplantıları hızlı bir şekilde yapılıyor. Üreticilerimiz de bilinçli bir şekilde \'külleme\' ile ilgili mücadeleye başladılar\" dedi.

FINDIĞIN ÇÜRÜMESİNE NEDEN OLUYOR

\'Külleme\' hastalığının bölgeye ciddi zararlar verdiğini, fındık bahçelerinde verim düşüklüğüne ve fındık tanesinin ömrünün kısalmasına da neden olduğuna dikkat çeken Soydan, \"Fındık çotanaklarında beyaz tabakayla hızlı bir şekilde yayılması fındığın çürümesine sebep oluyor. Bu da rekolte düşüklüğüne bire bir nedendir. Onun için bu hastalığı ciddi görüyoruz. Bölgemizde bununla ilgili çalışmayı hızlandırıyoruz. Üretici mücadeleyi ön planda görüyor ve zamanlamayı da bugünlerde iyi yapıyor. Çiftçilerimiz şu anda ilaçlamaya başladılar, çalışmasını yapıyorlar. \'Külleme\' hastalığı önce yapraklarda başlar, fındık çotanağı çıktığında etrafını beyaz tabaka kaplıyor ve filizlerin uzamasını engelliyor. Hem çotanağa hem filizlere zarar veriyor. Bu uç kurusuna da zarar veriyor. Bazı ocaklarda ciddi şekilde dal kurumaları var. Bunların mutlaka bahçelerden temizlenmesi lazım. Kuruyan dallar birbirine vurarak yapraklı olan dalları etkiliyor, hastalığında devam etmesini sağlıyor\" diye konuştu.

ZİRAİ MÜCADELE ÖNEMLİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın tavsiye ettiği ilaçlarla zirai mücadele yapılmasını da tavsiye eden Arslan Soydan, mücadelede kullanılacak ilaçların mutlaka kurumlardan alınması gerektiğini söyledi. Soydan, bu ilaçların nasıl atılacağı ve bahçelerde büyüyen yabancı otların temizlenerek bahçenin hava almasının nasıl sağlanacağına ilişkin, ziraat mühendisleri ile tarım danışmanlarının da gerekli teorik ve uygulamalı eğitimler verdiğini belirtti.



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