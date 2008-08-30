Fındıkta eylül fiyatı 4 YTL

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Giresun kalite tombul fındığa Eylül ayı için kilogram başına 4 YTL, müdahale alım fiyatı uygulanacağını açıkladı. Üretici, kilogram başına 6 YTL istiyordu



Bakan Eker düzenlediği basın toplantısında, Giresun kalite tombul fındığa Eylül ayı için kilogram başına 4 YTL, Ekim-Kasım döneminde kilogram başına 4,5 YTL, Aralık ayı ve sonrası için kilogram başına 5 YTL müdahale alım fiyatı uygulanacağı söyledi.



Eker, Levant kalite kabuklu tombul fındığa Eylül ayı için kilogram başına 3,90 YTL, kabuklu sivri fındık ve diğer kabuklu fındıklar için de kilogram başına 3,70 YTL müdahale alım fiyatı uygulanacağını kaydetti.



Bakan Eker, Ekim-Kasım döneminde fiyatların kilogram başına 50 Ykr, Aralık ayı ve sonrası için kilogram başına 50 Ykr artacağını sözlerine ekledi.



Tepkiler sert



Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı, Giresun kalite fındığa verilen 4 YTL'nin, kabul edilemez bir fiyat olduğunu öne sürdü. Akbaşlı, "bizler fiyatı 5 YTL ve üzeri olarak bekliyorduk. Önümüzdeki günlerde bu açıklanan fiyata olan tepkimizi dile getireceğiz. 'nasıl bir tepki olur' bilemeyiz, bunu zaman gösterecek" dedi.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de, fındık fiyatının ''üreticide büyük hayal kırıklığına neden olduğunu'' ileri sürdü.



Sezer yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıla göre azotlu gübrenin fiyatının yüzde 80, verim gübresinin fiyatının yüzde 200 arttığı gerçeğinin göz ardı edildiğini öne sürerek şunları kaydetti: ''Bu açıdan bakıldığında, geçen yıl verilen 5 YTL'nin üzerine belli oranda ilave yapılarak fiyatın belirlenmesi gerekirdi. Oysa şimdi geçen yıla göre fındık fiyatı yüzde 20 oranında düşürülmüştür. Fındık üreticisine reva görülen bedel, maliyeti bile karşılamaktan uzaktır.



Maliyetleri 3 katına çıkmış olan tarım ürünleri için çiftçiye 2002 yılındaki ürün fiyatlarını çok gören hükümet, fındık üreticisi ile birlikte tümüyle tarım kesimini gözden çıkarmıştır.''

