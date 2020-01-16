Fındıklı Belediyesi düzenlediği etkinliklerin geliriyle yardım yaptı

Rize'nin Fındıklı Belediyesi düzenlediği etkinliklerin gelirlerini ihtiyaç sahiplerine verdi. 15 bin 500 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Fındıklı ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Çervantoğlu, sekiz aileye biner lira ulaştırdı. 13 Aralık 2019 tarihinde 30 kadından oluşan Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu konserinin geliri gerek konser bileti satışlarından, gerekse bağışçıların katkıları sonucu 16 bin 315 TL oldu. Bu miktarın 8 bin 315 TL’si konser hazırlıkları ve teknik altyapısının oluşturulmasına harcanırken geriye kalan 8 bin TL ise Kadın Korosu’ndan dört, Fındıklı Halk Meclisi’nin belirlemiş olduğu üç, toplam yedi kişilik komisyon tarafından ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek, sekiz aileye biner TL verildi.

31 Aralık 2019 günü ise yılbaşı etkinliği düzenleyen Fındıklı Belediyesi ilçe esnaflarından hediyelerin verildiği bir çekiliş organize etti. 270 hediyenin bulunduğu çekilişe katılım için 10 TL’ye kitap ayracı satıldı. Satış sonu elde edilen 7 bin 500 TL, burs için Fındıklı Belediyesi’ne başvurusu bulunan 22 öğrenciye ihtiyaç tespiti yapılarak ulaştırıldı.