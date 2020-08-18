Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız girdi

Sakarya'da fındıkları çalınmasın diye tarlada bekleyen yaşlı kadının evine hırsız girdi. Evdeki altınlarını ve çantasını çaldıran kadın, hırsızların bulunması için yardım istedi.

Kaynarca İlçesine bağlı Kulaklı Mahallesi Yenikışla Sokak'ta yaşayan Kıymet Kurhan, topladığı fındığı harman alanına serdikten sonra çalınmaması için tarlada nöbet tutmaya başladı.



Kıymet Kurhan'ın beraber yaşadığı 2 oğlu, iş dönüşü annelerinin yaşadığı evin kapısının açık olduğunu fark edince kapıyı kapatıp annelerinin yanına gitti.



Oğullarının kapının açık olduğunu söylemesi üzerine eve gelen Kıymet Kurhan, içinde bilezik ve paralarının bulunduğu çantasını koyduğu yerde bulamayınca eve hırsız girdiğini anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken Kıymet Kurhan birikiminin bulunması için yardım istedi.

Altınları ve parası çalınan Kıymet Kurhan, "Fındıklarımı çalmasınlar diye tarladaydım, fındıklarımı bekliyordum. Eve geldim altınlarımı bileziklerimi hırsızlar çalmışlar bulamadım. Çantamı çekyatın arkasına koymuştum, gelip kontrol ettim ama çantam yerinde yoktu" dedi. (DHA)