Fındıkçılar çıkar yol buldu

Satılacak fındıkları kendilerine yönlendirmek isteyen fındık tüccarları cep telefonu ve Cumhuriyet altını gibi promosyon vaadinde bulunuyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık alımı yapan tüccarlardan Murat Yahşi, önceki yıllarda haftada 80-100 ton dolayında fındık alımı gerçekleştirdiklerini, ancak bu yıl rakamın şu ana kadar 30 tonu geçmediğini söyledi.

Bu nedenle kendisine fındık teslim edecek üreticilere cep telefonu vaadinde bulunduğunu belirten Yahşi, “2 ton ve üzerinde fındık teslim edenlere cep telefonu veriyoruz. Miktara göre verdiğimiz telefonunun modeli değişiyor. 20 ton ve üzerindekilere “iphone” vereceğiz” dedi.

Benzer promosyonlar üzerine kendisinin de otomobil vereceği vaadinde bulunan bir başka alıcı Ahmet Becioğlu ise, 31 yıldır fındık alımı yaptığını, ilk kez bu yıl alımlarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yeterince fındığın pazara indirilmemesi nedeniyle bir çok alıcının benzer yöntemlere başvurduğunu anlatan Becioğlu, sorunun fındık piyasasının istikrara kavuşmamasından kaynaklandığını savundu.

Kendisinin de 500 ton ve üzeri fındık getirenlere otomobil vaadinde bulunduğunu belirten Becioğlu, “Doğal olarak bu kadar fındığı ancak 40-50 üretici ancak bir araya getirebilir. Eğer bana toplam 500 ton fındık teslim eden olursa ben de otomobil armağan edeceğim” diye konuştu.

Terme Ziraat Odası Başkanı

Samsun'un fındık üretim alanlarından Terme Ziraat Odası Başkanı Yetkin Karamollaoğlu ise bu tür promosyonlarla üreticinin elindeki fındığı pazara indirmesinin istendiğini, bunun da fiyatların düşmesine neden olacağını söyledi.

Kendilerinin Terme'de bu tür alımlara karşı olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, “Fatsa'daki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir çok alıcının üreticilere altın vaadinde bulunduğunu öğrenince biz de şaşırdık” dedi.

Karamollaoğlu, halen 4,40-4,60 lira arasında işlem gören fındığın kısa süre öncesine kadar 3,50 lira dolayında olduğunu da ifade ederek, “Bu işten yine tüccar karlı çıkacak. Üreticinin kıymetini yeni mi anladılar” diye konuştu.