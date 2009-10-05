Fındıkçılar çıkar yol buldu

Fiyatları düşük bularak pazara yeterince fındık indirilmemesi fındık alıcısı tüccarları çeşitli promosyonlara yöneltti.
Satılacak fındıkları kendilerine
yönlendirmek isteyen fındık tüccarları cep telefonu ve Cumhuriyet
altını gibi promosyon vaadinde bulunuyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık alımı
yapan tüccarlardan Murat Yahşi, önceki yıllarda haftada 80-100 ton
dolayında fındık alımı gerçekleştirdiklerini, ancak bu yıl rakamın şu
ana kadar 30 tonu geçmediğini söyledi.
Bu nedenle kendisine fındık teslim edecek
üreticilere cep telefonu vaadinde bulunduğunu belirten Yahşi, “2 ton ve
üzerinde fındık teslim edenlere cep telefonu veriyoruz. Miktara göre
verdiğimiz telefonunun modeli değişiyor. 20 ton ve üzerindekilere
“iphone” vereceğiz” dedi.
Benzer promosyonlar üzerine kendisinin de
otomobil vereceği vaadinde bulunan bir başka alıcı Ahmet Becioğlu ise,
31 yıldır fındık alımı yaptığını, ilk kez bu yıl alımlarda sıkıntı
yaşadıklarını söyledi.
Yeterince fındığın pazara indirilmemesi
nedeniyle bir çok alıcının benzer yöntemlere başvurduğunu anlatan
Becioğlu, sorunun fındık piyasasının istikrara kavuşmamasından
kaynaklandığını savundu.
Kendisinin de 500 ton ve üzeri fındık
getirenlere otomobil vaadinde bulunduğunu belirten Becioğlu, “Doğal
olarak bu kadar fındığı ancak 40-50 üretici ancak bir araya
getirebilir. Eğer bana toplam 500 ton fındık teslim eden olursa ben de
otomobil armağan edeceğim” diye konuştu.
Terme Ziraat Odası Başkanı
Samsun'un fındık üretim alanlarından Terme
Ziraat Odası Başkanı Yetkin Karamollaoğlu ise bu tür promosyonlarla
üreticinin elindeki fındığı pazara indirmesinin istendiğini, bunun da
fiyatların düşmesine neden olacağını söyledi.
Kendilerinin Terme'de bu tür alımlara
karşı olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, “Fatsa'daki
arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir çok alıcının üreticilere altın
vaadinde bulunduğunu öğrenince biz de şaşırdık” dedi.
Karamollaoğlu, halen 4,40-4,60 lira
arasında işlem gören fındığın kısa süre öncesine kadar 3,50 lira
dolayında olduğunu da ifade ederek, “Bu işten yine tüccar karlı
çıkacak. Üreticinin kıymetini yeni mi anladılar” diye konuştu.