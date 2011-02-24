-FINDIK ÜRETİM ALANI ARTTI ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Bakanlar Kurulu kararı ile fındık üretim alanları artırıldı. Karara göre, Artvin'in Hopa ve Murgul, Kastamonu'nun Doğanyurt, Sakarya'nın Kaynarca, Samsun'un Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Alaçam, Yakakent, İlkadım, Bafra, Asarcık, Canik ve Atakum, Bartın'ın Ulus ilçelerinde de belirtilen koşullara uygun sahalarda fındık üretilebilecek. Bakanlar Kurulu'nun Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, fındık üretimine izin verilen yerler şöyle: Artvin'in Borçka ve Arhavi, Hopa, Murgul ilçeleri, Düzce'nin Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Yığılca ve Kaynaşlı ilçeleri, Giresun'un Merkez, Bulancak, Keşap, Tirebolu, Görele, Eynesil, Espiye, Dereli, Çanakçı, Güce, Doğankent, Yağlıdere ve Piraziz ilçeleri, Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçeleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Ordu'nun bütün ilçeleri, Rize'nin Ardeşen, Fındıklı ve Pazar ilçeleri, Sakarya'nın Kocaali, Karasu, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karapürçek ve Kaynarca ilçeleri, Samsun'un Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Alaçam, Yakakent, İlkadım, Bafra, Asarcık, Canik ve Atakum ilçeleri, Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Gerze ve Dikmen ilçeleri, Trabzon'un bütün ilçeleri, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçeleri, Bartın'ın Merkez, Amasra ve Kurucaşile ve Ulus ilçeleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi. Buna göre, Artvin'in Hopa ve Murgul ilçeleri, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi, Samsun'un Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Alaçam, Yakakent, İlkadım, Bafra, Asarcık, Canik ve Atakum ilçeleri, Bartın'ın Ulus ilçesi de fındık üretim alanlarına dahil edildi. Fındık üretiminin söz konusu il ve ilçelerin bu kararın yürürlüğe girdiği tarihteki idari sınırlarındaki sahalarda yapılacağı belirtilen karara göre, söz konusu il ve ilçelerde 1. ve 2. sınıf tarım arazileri ve yüzde 6'dan daha az eğimli 3. sınıf tarım arazileri dışındaki arazilerde fındık üretimi yapılabilecek.