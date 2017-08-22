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Ekonomi

Fındık üreticisine serbest piyasa şoku

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kilo başına Giresun kalite fındık 10

22 Ağustos 2017 16:32

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kilo başına Giresun kalite fındık 10.50 lira, levant kalite fındık 10 lira olarak açıklanırken, Ordu\'da serbest piyasada fındık 8.50 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, TMO ve Borsa fiyatının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
TMO kilo başına, Giresun kalite fındık için 10.50 lira, levant kalite fındık için 10 lira fiyat açıklarken, Ordu Ticaret Borsası serbest piyasa bilgilendirme panosunda ise yüzde 50 randımanlı kabuklu fındık 8.50 lira olarak yazıldı. TZOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, TMO ve Borsa fiyatının mutlaka düzeltilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu fiyatlarla fındık üreticisinin büyük mağduriyet yaşayacağını kaydetti.
TMO ve Borsa fiyatının kabul edilemez olduğunu da belirten Arslan Soydan, \"Öncelikle TMO\'nun maliyet seviyesinde üreticinin beklentisinin altında fiyat açıklanmasından sonra tabiki serbest piyasada bunu kendine bir fırsat bilerek kendi lehlerinde kullanmışlardır. Baktılar ki, istedikleri fiyatı oluşturabilecek bir TMO fiyatını gördüklerinde serbest piyasa fiyatlarını da istedikleri gibi yönlendirdiler. Üreticinin burada hakkı gasp oluyor, emeği, alınteri burada çiğneniyor. Hem TMO\'nun hem Borsa\'nın açıkladığı bu fiyata tepkiliyiz. Üretici burada ne yapacağını bilmiyor. Üreticinin sesi, kulağı olmaya devam edeceğiz, mücadele edeceğiz. Gerçekten şuanki TMO ve Borsa\'nın fiyatları üreticiye cevap vermemiştir. Sanki Borsa ile TMO anlaşmış, üreticinin mağdur olması için sanki oluşan bir fiyat gibi bugün karşımızda. Hem TMO, hem Borsa fiyatının düzeltilmesi lazım. Kesintilerle TMO fiyatı da 10 liranın altına iniyor\" dedi.

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