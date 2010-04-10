Fındık üreticisine gelir desteği

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Bakanlar Kurulu, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yaptı.



Resmi Gazete'nin bugünkü (10 Nisan 2010) sayısında yayımlanan ve 15 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, Hazine ve orman arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçilere getirilen destek ödemesi için söz konusu alanların fındık üretimine izin verilen alanlar içinde yer alması gerekecek.







Belirtilen alanların dışında kalan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler, destek ödemelerinden yararlanamayacak. Söz konusu fındık bahçelerinin sökümünde 2844 sayılı Fındık üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.



Bakanlar Kurulu Kararında, destekleme ödemelerine başvuru sürelerinde de değişikliğe gidildi.

Daha önceki Kararda, üreticisi başvurularının 2009, 2010 ve 2011 yıllarının Eylül-Aralık döneminde yapılması öngörülürken, yeni düzenlemede, destekleme ödemelerine esas başvuru sürelerinin, ihtiyaç duyulacak belgeler ile ödeme icmallerine yönelik usul ve esasların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir Tebliğle belirlenmesi hükmü getirildi.