T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fındık üreticisine gelir desteği

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler de, destek ödemelerinden yararlanabilecek.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Hazine ve orman arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler de, destek ödemelerinden yararlanabilecek.


Bakanlar Kurulu, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yaptı.


Resmi Gazete'nin bugünkü (10 Nisan 2010) sayısında yayımlanan ve 15 Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, Hazine ve orman arazileri üzerinde kiralama ve tahsis yoluyla fındık üretimi yapan çiftçilere getirilen destek ödemesi için söz konusu alanların fındık üretimine izin verilen alanlar içinde yer alması gerekecek.


Belirtilen alanların dışında kalan yerlerde fındık üretimi yapan üreticiler, destek ödemelerinden yararlanamayacak. Söz konusu fındık bahçelerinin sökümünde 2844 sayılı Fındık üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.


Bakanlar Kurulu Kararında, destekleme ödemelerine başvuru sürelerinde de değişikliğe gidildi.
Daha önceki Kararda, üreticisi başvurularının 2009, 2010 ve 2011 yıllarının Eylül-Aralık döneminde yapılması öngörülürken, yeni düzenlemede, destekleme ödemelerine esas başvuru sürelerinin, ihtiyaç duyulacak belgeler ile ödeme icmallerine yönelik usul ve esasların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir Tebliğle belirlenmesi hükmü getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24