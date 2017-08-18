Fındık üreticisinden fiyat tepkisi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık taban fiyatı Giresun kalite 10.50 lira, levant kalite 10 lira olarak açıklanırken, 13 liranın üzerinde fiyat bekleyen fındık üreticisi duruma tepki gösterdi.

TMO açıkladığı fındık taban fiyatı sonrası önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan almaya başlayacak. Ordu\'da fındık hasadı halen devam ederken, 13 lira üzerinde fındık fiyatı bekleyen bazı üreticilerde fiyatı eleştirerek duruma tepki gösterdi.

TMO fiyatından sonra serbest piyasa fiyatını bekleyeceklerini söyleyen üreticiler, serbest piyasanın da 10 liranın üzerinde oluşmasını beklediklerini belirttiler. 5 ton fındık üreten Şükrü Karadeniz, açıklanan fiyatın yeterli olmadığını belirterek, \"Açıklanan 10 lira şu anda maliyeti karşılamıyor. Üreticinin beklentisi en azından 12 liraydı. Fakat şu anda yapacak bir şey yok, fındığımızı kuruttuk satacağız ama karşılığını alamayacağız. Bu da üzüntü verici bir olay. Fındık maliyeti karşılamıyor, şu anda beklenti halindeyiz. Serbest piyasanın politikasına göre durumu belirleyeceğiz\" dedi.

Üretici Eser Çakmak ise fiyattan memnun olmadığını belirterek, \"Geçen yıl fındık 13-14 liraydı. Şimdi ise düşük. Geçen yıldan düşük. Üretici 13-14 lira istiyordu. Şu anda fındık bahçesini satın, yarı fiyata söyleyin kimse almaz. Fiyatlar çok düşük, serbest piyasayı bekleyeceğiz\" diye konuştu.

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