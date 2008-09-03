Fındık Türkiye'nin yüzünü güldürdü

Türkiye, 2007-2008 sezonunda 207 bin 287 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 589 milyon 547 bin 748 doları aşkın gelir sağladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül 2007'de başlayan 2007-2008 fındık ihraç sezonu 31 Ağustos 2008'de sona erdi.



Başta Almanya ve İtalya olmak üzere yaklaşık 90 ülkeye fındık ihraç edilirken, 1 Eylül 2007-31 Ağustos 2008 tarihleri arasındaki ihracatın 164 bin 381 tonu AB ülkelerine yapıldı. AB dışındaki Avrupa ülkelerine 24 bin 216, denizaşırı ülkelere 11 bin 329, diğer ülkelere ise 7 bin 361 ton fındık ihraç edildi.



Türkiye, 2006-2007 sezonunda, 248 bin 664 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 262 milyon 427 bin 49 dolar girdi sağlamıştı.



Geçen sezona göre 41 bin 377 ton daha az fındık ihraç eden Türkiye, 327 milyon 120 bin 699 dolar daha fazla gelir etti. Bu sezonda Türkiye'nin ihraç ettiği fındık miktarı yüzde 16,64 azalmış, elde ettiği gelir ise yüzde 25,91 oranında artmış oldu.

