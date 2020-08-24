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Fındık toplamaya giden 15 yaşındaki çocuk başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2020 18:08

Samsun'un Terme ilçesinde ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz (15), başına maganda kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşı bahçeden tabancayla açılan ateşte, ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın başına kurşun isabet etti.

Ailesi tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, yolda hayatını kaybetti. Jandarma, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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