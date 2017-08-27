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Fındık işçisi serinlemek için girdiği Melen Çayı'nda kayboldu

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde serinlemek için Melen Çayı'na giren fındık işçisi 17 yaşındaki Halil Aygün kayboldu

27 Ağustos 2017 22:03

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali İlçesi\'nde serinlemek için Melen Çayı\'na giren fındık işçisi 17 yaşındaki Halil Aygün kayboldu.
Mardin\'den Kocaali Ortaköy Mahallesi\'ne fındık toplamak için gelen Halil Aygün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Melen Çayı\'na gitti. Köyün ortasından geçen çaya arkadaşlarıyla birlikte giren Halil Aygün suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine 112 Acil, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. AFAD\'a bağlı dalgıçlar suya girerek kaybolan genci aradı. Çevredeki bazı vatandaşlar da suya girerek ekiplerin arama çalışmalarına destek verdi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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