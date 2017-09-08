Fındık işçisi kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 7 oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Terme İlçesi\'ne, Şanlıurfa\'dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan aileye yapılan silahlı saldırıda 1 kadının ölmesi, 1 kadının da yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 7\'ye yükseldi.

Samsun\'un Terme İlçesi Bafracalı Mahallesi\'ne Şanlıurfa\'dan fındık işçisi olarak gelen ve 07 Eylül gecesi kaldıkları çadıra mahallenin karşı tarafında bulunan Şuaiypli Mahallesi\'nden tüfeklerle açılan ateş sonrasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Perihan Akın ve yaralanan 27 yaşındaki Nurcan Patak olayıyla ilgili Samsun Valiliği gözaltı sayısının 3\'den 7\'ye çıktığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

\"Terme ilçesinde meydana gelen öldürme olayı ile ilgili olay anından itibaren süratle sürdürülen soruşturma sonucunda olayla ilgili oldukları değerlendirilen toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma süreci devam eden bu üzücü olay, eldeki bilgi ve deliller ışığında siyasi, ideolojik saik gütmeyen, münferit değerlendirilmektedir. Elde edilen bilgiler ve şüpheli şahısların geçmiş dönemdeki suç kayıtları göz önüne alındığında meydana gelen öldürme olayının alkol ve uyuşturucunun etkisi ve av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu işlenmiş olabileceği kanaatine varılmıştır.\"