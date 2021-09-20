T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

20 Eylül 2021 23:11

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 10'u kadın, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi.

Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki 55 AAT 312 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan Saffet Ç., Fatma A., Hava G., Mahircan Ç., Gülpembe G., Zahide G., Temel G., Hanife G., Cansu G., Merve G., Menekşe T., Gamze Y. ile sürücü Uğur G. yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dere yatağına yuvarlanan minibüs ise vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

samsunçarşambafındık işçileri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24