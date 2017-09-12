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Fındık işçilerine ateş ederek 1 kadını öldüren kişi tutuklandı

Cinayeti alkol ve uyuşturucu etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti

12 Eylül 2017 02:40

Şanlıurfa'dan Samsun'a fındık toplamaya gelen işçilerin çadırına ateş ederek Perihan Akın'ın ölmesine sebep olan M.Y. tutuklandı. Tutuklanan M.Y. işlediği cinayeti alkol ve uyuşturucu etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti.

Olay Samsun'un Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık işçisi olarak Bafracalı Mahallesi'nde gelen ve çadırda kalan ailelere kaldıkları yerin karşı tarafında bulunan Şuayipli Mahallesi tarafından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında aynı çadırda bulunan 36 yaşındaki Perihan Akın hayatını kaybederken 27 yaşındaki Nurcan Patak yaralandı.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Cinayeti aldığı alkol ve uyuşturucunun etkisi altında av tüfeği ile ateş etme sonucu işlediğini iddia eden M.Y. ise tutuklandı.

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