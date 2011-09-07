-Fındık ihracatında rekor artış ORDU (A.A) - 07.09.2011- Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Dursun Oğuz Gürsoy, fındık ihracatında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 31 ağustos 2011 tarihinde sona eren 2010-2011 fındık ihracat sezonunda, 281 bin 331 ton iç fındık ihraç edilerek miktar bazında tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını bildirdi. Bu zamana kadar sezon bazında en fazla 100 ülkeye fındık ihraç etme başarısı gösteren ihracatçıların bu sezon 108 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora daha imza attıklarını ifade eden Gürsoy,''Ülke grupları bazında fındık ihracatı rakamları incelendiğinde ise 2010-11 sezonunda AB ülkelerine yapılan ihracatın ülkemiz fındık ihracatı içindeki payı yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son iki sezonda anılan ülke grubuna yönelik ihracatın yüzde 75'in altına düşmemesi, yıllardan bu yana ihracatımız içindeki payının yüzde 82 civarında gerçekleşmesi göz önünde bulundurulduğunda AB ülkelerine yönelik ihracatımızın artık yavaş yavaş yüzde 75 bandının altına gerilediği ve söz konusu durumun tek pazara bağımlılıktan kurtulmanın bir işareti olarak gözükmektedir'' dedi. Gürsoy, yıllardır hedef pazar olarak fındık ihracatının artırılmaya çalışıldığı başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere denizaşırı ülkelerde ihracat artışının olduğunu belirterek, bu ülkelere olan ihracatın 17 bin 935 tondan yüzde 37,88 oranında artış ile 24 bin 728 tona ulaştığını vurguladı.