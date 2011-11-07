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Ekonomi

Fındık ihracatı yüzde 30 düştü

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Necdet Gürsoy, "Geçen yıllara oranla Avrupa'ya daha az fındık ihracat ediliyor" dedi.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Necdet Gürsoy, "Geçen yıllara oranla Avrupa'ya daha az fındık ihracat ediliyor" dedi.


Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda Avrupa'ya az fındık gittiğini, bunu da Avrupa Birliği'nde yaşanan mali krize bağladıklarını söyledi. Yaşanan mali kriz nedeniyle ilgili kişilerin doğal olarak tedbirli davranması nedeniyle fındıkta ihracatın azaldığına işaret eden Gürsoy, şöyle devam etti:


“Şu anda baktığımızda fındık ihracatı geçen yıla oranla çok düşük. Dünya konjektöründe çok şeyler değişiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nde yaşanan kriz ister istemez Türkiye'ye de uzanarak ihracatın az olmasına neden oluyor. Yaşanan bu mali kriz neticesinde insanların tedbirli davranması gerekiyor. Bugün baktığımızda geçen yıllara oranla Avrupa'ya daha az fındık ihracat ediliyor. Dolayısıyla ileri aylarda bunun ne getirip, ne götüreceğini tahmin etmek ve buna bir şekil vermek şu an için mümkün değil.

 
Ancak bu ihracat rakamları çok düşük seyrederse bazı şeyleri de düşünmek lazım. Bilindiği gibi fındık tarımda en fazla döviz getirisi olan bir ürün. Ama böyle bir ürününün baktığımız zaman maalesef şu vakte kadar ihracat rakamının azlığı ister istemez dikkat çekiyor ve bu işle ilgilenen ihracatçıları da tedirgin ediyor. Biz bu rakamların Kasım ayından sonra artmasını tahmin ediyoruz. Özellikle yılbaşına kadar ihracat edilecek fındık miktarı gerçekten çok önemli. Temennimiz ihracat rakamlarının geçmiş yıllardaki seviyelere ulaşması.”


Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da ihracatı etkilediğini ifade eden Gürsoy, “Temennimiz bir an önce işlerin yoluna girmesidir” diye konuştu. Gürsoy, fındıkta ihracatın geçen yıla oranla yüzde 30 oranında az olduğunu da sözlerine ekledi.

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