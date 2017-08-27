Fındık fiyatlarına türkülü gönderme

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN’lu kemençe sanatçısı Hayati Daştan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatlara kemençe eşliğinde bestelediği türküyle tepki gösterdi.

Kemençe sanatçısı Hayati Daştan bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındıkta açıklanan fiyatın azlığından yakındı, fındık üreticisinin de memnuiyetsizliğini dile getirmek için türkü besteledi. Fındık bahçesine giren ve sırtına fındık çuvalı taşıyan kemençe sanatçısı Daştan bestesini elindeki kemençesiyle seslendirdi. Daştan fındık fiyatlarına dikkat çekmek için seslendirdiği türkü sırasında çekilen video görüntülerini de daha sonra sosyal medyada hesabından paylaştı.

“Sesimizi Duyun Bak Eziyetine Fındıkçının...” başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre binlerce kişi tarafından paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

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