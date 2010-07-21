-FINDIK FİYATI SERBEST PİYASADA OLUŞACAK GİRESUN (A.A) - 21. 07.2010 - Uzun yıllar fındık fiyatında belirleyici rol oynayan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle piyasada etkin olamaması, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl ki alım yapmama kararının ardından bu yıl da fındık fiyatı serbest piyasa koşullarına göre oluşacak Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Özer Akbaşlı, FİSKOBİRLİK'in geçmiş dönemden 47 milyon lirası üreticiye olmak üzere toplam 65 milyon lira dolayında borcu bulunduğunu belirterek, ''Birliğin durumu ortada ne alım yapabilecek ve ne de piyasaya müdahale edebilecek gücü var'' dedi. FİSKOBİRLİK'in piyasaya olan borcu nedeniyle alım yapmakta zorlanacağından hükümetin 2006 yılında fındık alımları için TMO'yu görevlendirdiğini, 2008 yılına kadar ürün alımı yapan TMO'nun bundan sonra fındık alımı yapmama yönünde karar aldığını anımsatan Akbaşlı, ''Fındık fiyatının oluşmasında iş artık üreticiye kaldı. Üretici benim fındığım en az '6 lira' diyebilme kararlığını gösterip, ürününü bunun altında fiyattan satmamalı. Çünkü piyasa artık aktörsüz'' diye konuştu. -2010 YILI TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ- Akbaşlı, Türkiye'nin 2010 yılı tahmini fındık rekoltesinin belirlenmesi amacıyla bazı kurum ve kuruluşların çalışmalar yaptığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Bunlardan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) tahmini rekolteyi 597 bin ton, fındık bölgesindeki tarım il müdürlükleri ise 655 bin ton olarak açıkladı. Üretici kuruluşu olarak bizler de çalışma yaptık. Çalışmamızda rekolte tahminimiz UFK'nın açıkladığı rakam dolayında çıktı. Depolarında 300 bin ton dolayında fındık bulunan, piyasanın fiyat dengesini bozmamak için aldığı fındığı 5,5 liradan satacağını açıklayan ve bu kararlığını sürdüren TMO'ya güveniyoruz. Türkiye'nin iç fındık ihracatı yıllık ortalama 250 bin tondur. Bu 500 bin ton kabuklu fındık demektir. İç piyasada ise yaklaşık 60 bin ton iç fındık yani 120 bin ton kabuklu fındık tüketilmektedir. Buna göre bu yıl en az 20 bin ton daha fındığa ihtiyaç duyulacağını düşünmekteyiz.''