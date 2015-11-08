"Fındık fiyatı o kadar hızlı yükseliyor ki artık takip etmekte zorlanıyoruz"

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, "Fındık fiyatı o kadar hızlı yükseliyor ki biz bile artık takip etmekte zorlanıyoruz. Bu hızla devam ederse bir kaç ay içerisinde fiyat 20 lira düzeyine ulaşacaktır" dedi.

Yaman, yaptığı açıklamada, Giresun serbest piyasasında 54 randıman fındığın 14,50 ila 15 liradan alınıp satıldığını söyledi.

Yeni mahsul fındığın yarıya yakınının, ağustos ve eylül aylarında piyasaya indiğini belirten Yaman, "Pazara inen fındık işlendi ve satıldı. Stoklarda ürün olmadığından piyasada çok ciddi fındık açığı doğdu. Şu anda pazarda fındık işi tamamen durmuş durumda. Bu da fiyatın hızla yükselmesini sağlıyor" diye konuştu.

Yaman, fındık fiyatındaki yükseliş hızının kendilerini de şaşırttığını ifade ederek, "Fındık fiyatı o kadar hızlı yükseliyor ki biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Örneğin perşembe günü 54 randıman fındık 14,50 lirayken bugün bu rakam 15 liraya ulaştı. 2 gün içerisinde 50 kuruşluk artış yaşandı. Fındık fiyatı adeta uçuyor. Çok şaşkınız. Çünkü bu kadar hızlı artışı biz de beklemiyorduk. Bu hızla devam ederse birkaç ay içerisinde fiyat 20 lira düzeyini bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, 2015 ürünü fındık fiyatının asıl değerinin 15 lira ve üzeri olduğunu her defasında dile getirdiklerini kaydederek, "Bugün itibarıyla istediğimiz ve arzu ettiğimiz rakama ulaşıldı. Fındık gerçek değerini buldu. Yılbaşına kadar rakam 14-15 lira seviyelerinde dengeli bir seyir izleyecektir. Yeni yıldan itibaren de yeniden hareketlenerek 20 lirayı zorlayacaktır. Beklentimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi fındık fiyatının 20 lira ve üzerinde olacağı yönünde" dedi.

Elinde fındık bulunan üreticinin gelecek dönemlerde fiyatın daha da yükselmesiyle büyük kazanç sağlayacağını dile getiren Yaman, "Fındık fiyatı çok hızlı yükseliyor. Piyasadaki açığı da gözününe alırsak daha da yükselecek gibi görünüyor. Bundan karlı da elinde fındık bulunduran üreticilerimiz çıkacak. Kendilerinden direnmeye devam etmelerini istiyoruz. Pazara ürün inmediği sürece fiyat artacaktır" diye konuştu.