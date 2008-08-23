'Fındık fiyatı 5 YTL'nin üstünde olsun'

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklanacak fındık fiyatının maliyetleri karşılaması ve üreticinin emeğinin karşılığını tam olarak vermesi gerektiğini belirterek, "Maliyetin üzerine üretici refah payını da eklediğimizde 5 YTL’nin üzerinde bir fiyat açıklanmalıdır" dedi. Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz bölgesinde nüfusun önemli bir bölümünü ilgilendiren fındıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz bölgesinin en önemli ürünü olan fındıkta hasat sezonunun başladığına işaret eden Bayraktar, geçen yıl Temmuz ayında fiyat açıklayan hükümetin bu yıl alım politikası ve fiyatı ilan etmekte geç kaldığını ifade etti.



Hemen açıklansın



Bayraktar, bankalara, esnafa borçlu olan ve fındıktan başka geliri olmayan özellikle küçük üreticilerin, ürününü tüccara 2.5 YTL’den pazarlamak zorunda bırakıldığını, zaten fındık fiyatının düşük seviyelerde oluşması yönünde spekülatif açıklamalar yapan tüccarın, fiyatın açıklanmamasını fırsat bilerek fındığı ucuza aldığı ve haksız kazanç elde ettiğini hatırlattı. Fındık üreticisinin fiyat ve alım politikasının belli olmaması yüzünden mağdur olduğunu belirten Bayraktar, şöyle dedi: "Hükümete sesleniyoruz. Üreticimizin alın teri, emeği sömürülmektedir. Alivre satış yapanlar, çiftçimizi boğmaya çalışıyor. Hükümet oyuna gelmemelidir. Bu duruma müsaade etmeyerek, bir an önce açıklama yapmalı, çiftçiye sahip çıktığını göstermeli ve bu oyunu bozmalıdır. Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini ihracatının ise yüzde 80’ini gerçekleştiren ülkemizde fındık piyasasındaki bu belirsizlik ve düzensizliği anlamak mümkün değildir." Bayraktar, son bir yılda gübre ve mazottaki zamlar yüzünden çiftçinin girdi kullanamaz hale geldiğine işaret etti.