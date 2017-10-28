Fındık dolu TIR'ın çalındığı iddiasına 5 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, TIR sürücüsü rahatsızlandığını söyleyerek 112 Acil\'den yardım istedi. Sürücü hastanedeki kontrol ardından TIR\'ın çalındığını öne sürünce sürücünün, yanındaki kişi ve araç sahibinin 750 bin TL değerindeki fındık dolu aracın çalınmasını organize ettikleri belirlendi. Polis, fındıkları satıp, aracı parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Başiskele\'de 17 Eylül günü 750 bin TL değerinde tonlarca fındık yüklü TIR\'ı park alanına çeken sürücü E.T. rahatsızlandığını belirterek 112 Acil\'den yardım istedi. Park alanına gelen 112 Acil ekibi, TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı. TIR sürücüsü hastanedeki kontrolün ardından TIR\'ın sahibi H.T. ile birlikte polis merkezine giderek, TIR\'ın çalındığını iddia etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, TIR\'ın çalındığı alandaki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde TIR sürücüsü E.T.\'nin yanında E.A.\'nın bulunduğu, E.A\'nın aracı götürdüğü belirlendi.

Polis, E.T.\'nin hastane raporlarını kontrol etti. TIR sürücüsünün herhangi bir rahatsızlığının olmadığı tespit edilince, sürücü ve araç sahibi takibe aldı. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Eyüp\'te düzenlenen operasyonla araç sahibi H.Y., aracı götüren E.A., fındıkları pazarlayan A.D. ve TIR\'ın çekicisini parçalara ayırarak satmaya çalıştıkları belirlenen F.T. ile İ.T. isimli kardeşler gözaltına aldı. TIR dorsesi içerisinde bir miktar fındık ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., E.A., A.D., F.T. ve İ.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, araç sürücüsü E.T.\'nin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.



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