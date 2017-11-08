Fındık budama kursunu tamamlayanlara sertifika

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, verimin artırılması için açılan fındık budama, gübreleme ve ilaçlama kursunu tamamlayan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı koordinasyonunda, Akçaabat Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akçaabat Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği verim ve kalitenin arttırılması amaçlanan fındıkta budama, gübreleme ve ilaçlama kursu tamamlandı. Akçaabat Ziraat Odası\'nda yapılan sertifika törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ile davetliler ve kursiyerler katıldı. Kursiyerlere sertifikalarını veren Vali Yavuz, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

EĞİTİM SONRASI VERİM ARTTI

Akçaabat Ziraat Odası tarafından geliştirilen proje ile fındık üretiminde rekoltenin artırılması için budama, gübreleme ve ilaçlama kursu 2 yıldır düzenleniyor. 2 yılda 500 dolayında üreticinin katıldığı kurslarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından budama, gübreleme ve ilaçlama metotları anlatıldı. Eğitimler sonucunda sertifika verilen üreticiler bahçelerinde fındık üretim tekniklerine uygun olarak tarıma başladı. Ortalama 80 kilogram fındık alınan bahçelerde verilen üretici eğitimlerinden sonra rekolte 180- 200 kilograma kadar çıktı. Verimin arttığını duyan diğer üreticilerde eğitim almak için Ziraat Odası’na başvurmaya başladı. Gelen talepler üzerine yeni kurslar açılması için çalışma başlatıldı.

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