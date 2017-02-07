Fındık Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi Belediye Eş Başkanı Ahmet Ece, sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.
Hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında “yakalama” kararı bulunan Ece, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne çıkartıldı.
SEGBİS üzerinden Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren Ece, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Ece, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.