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Fındık bahçesinde cesedi bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN / ALAPLI(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi’nde, “Fındık  bahçesine gidiyorum” diyerek evden ayrılan 40 yaşındaki Feyzi Arıcı’nın cesedi bulundu

27 Ağustos 2017 15:27

Cüneyt ÖZFİDAN / ALAPLI(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi’nde, “Fındık  bahçesine gidiyorum” diyerek evden ayrılan 40 yaşındaki Feyzi Arıcı’nın cesedi bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Arıcı’nın intihar ettiği sanılıyor.
İlçeye bağlı Yedigelli Köyü’nde yaşayan ve  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası’nda işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Feyzi Arıcı, dün saat 17.00 sıralarında babasına ait tek kırma av tüfeğini de yanına alıp, ‘Fındık bahçesine gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen Fevzi Arıcı\'nın eve dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları bahçeye gitti. Yakınları bahçede, Arıcı’nın göğsünden ateşli silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede  Arıcı’nın öldüğü belirlendi. Arıcı’nın yanında tek kırma av tüfeği, sigara izmaritleri ve çakmağı bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arıcı’nın cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Arıcı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli ocak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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