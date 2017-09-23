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"Fındığımıza sahip çıkıyoruz" mitingi yasaklandı

Valilik, gerekçe olarak, "Tüm Köy Sen diye bir sendikanın olmadığını” gösterdi

23 Eylül 2017 16:33

Ordu’da Tüm Köy Sen Ordu Şubesinin çağrısıyla "Fındığımıza sahip çıkıyoruz" sloganıyla bugün 823 Eylül 2017) saat 14.00’te Altınordu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan miting Ordu Valililiği tarafından yasaklandı. Mitingi yasaklayan valiliğe göre, "Mitingi düzenleyen Tüm Köy Sen diye bir sendika yok." 

Evrensel’de yer alan habere göre, valilik, yasaklama gerekçesi olarak, “Tüm Köy Sen diye bir sendikanın olmadığını” gösterdi. Yasaklamanın asılsız olduğunu belirten Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, “Ordu şubemizin miting kararı aldığından bu yana sürekli mitingin yapılmaması için türlü yollara başvuruluyor” dedi.

Bu keyfi yasaklamanın OHAL’in kalkması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirten Turan şöyle devam etti:

“Kanunu, yönetmelikleri en iyi uygulaması gerekenler bu gün bunların hiç birisini yapmıyorlar. Hakkını aramak, alın terinin emeğinin karşılığını istemek için her türlü bürokratik engeli aşıyorsun bir yetkili bir imza ile yasak kardeşim diyor. OHAL’in varlığı herkese istediği gibi davranma yetkisi veriyor. Birincisi Ordu Valiliğini bu keyfi yasaklamadan vaz geçmeye davet ediyoruz. İkincisi başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet üyelerinden Olağanüstü Hal’i bir an önce kaldırmalarını istiyoruz. Kalksın ki sudan gerekçelerle hak arama engellenmesin.” 

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