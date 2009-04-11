Finansbank’tan KOBİ’lere 24 saatte kredi

Finansbank Kobi Bankacılığının, ekonomik koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak hazırladığı "KobiNakit Paketi" ile kredi başvurularına bir iş günü içinde geri dönüş yaptığı duyuruldu.



Finansbank'tan yapılan açıklamada, KOBİ'lerin, yüzde 1,64'den başlayan faiz oranlarıyla işletme sermayesi ihtiyaçları için anında kredi kullanabildikleri belirtildi.



Açıklamada, Finansbank Kobi Bankacılığının ekonomik şartlar ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladığı "KobiNakit Paketi" kapsamında yıllık cirosu 2 milyon liraya kadar olan işletmelerin, 50 bin liraya kadar olan işletme sermayesi ihtiyaçları için 1,64'den başlayan faiz oranlarıyla anında kredi kullanabildikleri vurgulandı.



KobiNakit Paketini oluştururken KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten Finansbank Perakende Pazarlama Grup Yöneticisi Erkin Aydın, hizmetlerini, işletmelerin her koşul altında yanında olup ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verme ilkesi ile şekillendirdiklerine dikkat çekerek, içinde bulunulan ekonomik durumun firmaların hızlı nakit ihtiyaçlarını artırdığını, bu nedenle başvurunun ardından en geç bir iş günü içinde geri dönüş yaptıkları bir ürün geliştirdiklerini bildirdi.



Finansbank'ın, KOBİ'lere ayrıca kredi ile birlikte KobiNakit Paketinde sunulan ürünlerden aldıkları her bir ürün başına ek faiz indirimi sağladığı da kaydedildi.



Paket kapsamında kredilere indirim sağlayacak ürünler arasında POS, CardFinans Businesss, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Ödeme Talimatı, Sigorta, Yatırım Fonu, Vadeli Mevduat, BES, Vergi/SSK Ödemeleri, Çek Tahsilatı ve Çek Karnesi yer alıyor.

