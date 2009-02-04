Finansal kriz, Obama’nın uykularını kaçırdı

ABD ekonomisinin bu kadar hızlı kötüleşmesinden telaşa kapıldığını belirten Obama, bu durumun geceleri uykusunu kaçırdığını söyledi.



ABD Başkanı Barack Obama ekonomiyi canlandırma paketini için ikna turlarını sürdürüyor. Bütün büyük televizyon kanallarına mülakat veren Obama, başkanlığının ilk ciddi krizini de bu anlardan birinde net bir dille kabullendi, ekonominin çok hızla kötüleştiğini söyledi.



Başkan Obama'nın yemin töreninin üzerinden sadece iki hafta geçti. Ama ilk kriz bu hafta Beyaz Saray'ı sarstı.



İki aday vazgeçti



Obama'nın Sağlık Hizmetleri Bakanlığı'na atamayı düşündüğü Tom Daschle ve Verimlilik Bakanlığı için değerlendirdiği Nancy Killefer, vergi ödemelerindeki sorunlar yüzünden adaylıktan çekildiklerini açıkladılar.



Obama'nın basına verdiği ve ekonomik planını anlatacağı mülakatlar da doğal olarak, "Yanlış seçimler yaptım. Hatalıydım. Batırdım ortalığı. Kendime kızgınım" gibisinden özeleştirilere dönüştü.



Obama, CNN'den Anderson Cooper'a verdiği mülakatta ekonominin hızla kötüleştiğini söyledi.



Barack Obama, "Sorunu bir anda çözecek sihirli bir formülümüz yok ama ekonomiyi canlandırma planı bir şekilde devreye girmeye başlarsa işsizlik artışının önüne geçebiliriz" dedi.



Obama'nın bunu söylediği saatlerde ABD'nin üç büyük otomotiv üreticisi 26 senedir görülmemiş büyüklükte satış düşüş rakamlarını açıkladılar. General Motors işçilerinin bir bölümünü tazminatla çıkarmaya başlayabileceğini de duyurdu.



Obama, bugün hazineden kurtarma fonu kullanan ve lüks harcamalarıyla dikkat çeken özel bankaların üst düzey yöneticilerine getirilmesini planladığı maaş tavanı önerisini açıklayacak.



Başkanın kendi maaşı olan yıllık 400 bin doların biraz üzerinde bir maaş tavanı açıklaması bekleniyor.



Obama, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Senatör George Mitchell'la da özel bir görüşme yapacak.



Korumacı bir mesaj vermedi



ABD Başkanı Barack Obama, dünya ticaretiyle ilgili korumacı bir mesaj vermek istemediğini de söyledi. Başkan Obama, ekonomik teşvik paketindeki "Amerikan malı alın" söylemini değiştirmeye çalışacağını belirtti.



Obama, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dünya ticaretinde düşüş olduğu bir dönemde, bir şekilde sadece kendimize bakıyormuş ve dünya ticaretiyle ilgilenmiyormuş mesajı vermek yanlış olacaktır" dedi.



Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta kabul edilen ve halen Senato'da tartışılmakta olan 825 milyar dolarlık teşvik paketinde, kamu işleri projelerinde ABD demiri, çeliği ve mamul mallarının kullanılması öngörülüyor.



Bu durum, ABD'nin ticari ortakları arasında, Birleşik Devletler'in korumacılığa doğru kaydığı şeklinde yorumlanarak kaygıya yol açmıştı.



Avrupa Birliği ve Kanada dün Kongre'ye gönderdikleri mektuplarda bu maddenin kaldırılmasını talep etmişlerdi.



Obama, ABC televizyonuna açıklamasında da, tasarının, ABD'nın müttefiklerinin misillemesine yol açacak her bölümünün çıkarılması gerektiğini belirterek, herhangi bir maddenin ticaret savaşını başlatmayacağından emin olmaları gerektiğini söyledi.



ABD ekonomisinin bu kadar hızlı kötüleşmesinden telaşa kapıldığını belirten Obama, bu durumun geceleri uykusunu kaçırdığını söyledi.



Obama CNN'e açıklamasında ise, 3 ay önce bile birçok iktisatçının ekonominin şu anki kadar kötü olacağını tahmin etmediğini söyledi.



CEO'ların maaşlarını tırpanlayacak



Bu arada Obama, ABD'deki şirketlerin CEO'larının (üst yönetici) maaşını tırpanlayacak.



Yeni bir yasal düzenlemeyle, ABD yönetiminin 700 milyar dolarlık mali sektör kurtarma paketinden faydalanmak isteyen şirketlerin üst yöneticilerinin maaşı aylık 400 bin doları aşamayacak.



ABD'de, krize neden olmakla suçlanan finans şirketlerinin üst yöneticileri, geçen yıl 18 milyar dolarlık prim aldı.



Teröre karşı savaş



Başkan Obama, CNN'e yaptığı açıklamada, "yetkililer sarf ettikleri kelimeleri dikkatlice seçerlerse" ılımlı Müslümanların kazanılabileceğini söyledi.



"Teröre karşı savaş" ifadesini neden kullanmadığının sorulması üzerine Obama, Amerika'nın Müslümanlarla değil El Kaide gibi terör örgütleriyle savaştığını vurgulamak istediğini söyledi.



Obama, ABD'nin Arap ve Müslüman cemaatlerinin temsilcisi olmayan terör gruplarıyla savaştığının anlaşılmasının önemli olduğunu belirtti.